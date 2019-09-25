Число пострадавших в результате жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло до 49 человек

Число пострадавших в результате жесткой посадки Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула возросло до 49 человек. Шестеро пассажиров воздушного судна обратились в больницы и травмпункты для оказания помощи и диагностики. В настоящий момент в медучреждении остается одна женщина с подозрением на ушиб почки.

« За медицинской помощью обратились 49 пострадавших, 48 из них она оказана амбулаторно », — цитирует ТАСС сообщение регионального центра медицины катастроф.

На борту Boeing 767-300 находились 334 человека, в том числе трое детей и десять членов экипажа. После того, как лайнер коснулся взлетно-посадочной полосы, в результате повреждения вспыхнула стойка шасси. После остановки воздушного судна была произведена экстренная эвакуация пассажиров по надувным трапам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известно о жесткой посадке Boeing в Барнауле.