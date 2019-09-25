Утром учения, вечером настоящий пожар: Что известно о жесткой посадке Boeing в Барнауле

Международный аэропорт Барнаула имени Германа Степановича Титова в среду, 25 сентября, сначала пережил мнимый пожар, а потом — настоящий.

Утром в воздушной гавани проходили учения по тушению условного пожара на воздушном транспорте.

Однако уже вечером отработанные навыки пожарным пришлось применить на практике: пассажирский Boeing из вьетнамского города Камрань при посадке серьезно повредил стойку шасси, и она загорелась.

В целях обеспечения безопасности экипаж согласно инструкции начал немедленную эвакуацию пассажиров. На борту находились 334 человека.

Как сообщила 5-tv.ru представитель авиакомпании «Azur air» Анастасия Матюшина, при посадке пострадавших нет.

Барнаульская транспортная прокуратура начала уже начала проверку инцидента.

Тем временем позже стало известно, что в результате ЧП пять человек были госпитализированы, еще 18 сейчас осматриваются медиками. Ранее 5-tv.ru публиковал видео эвакуации пассажиров самолета в аэропорту Барнаула.