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Кайли Дженнер госпитализирована в Лос-Анджелесе

, 1:06 107

Младшей сестре Ким Кардащьян пришлось отменить важную для нее поездку на Неделю моды в Париж.

Фото: Instagram @kyliejenner

Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер попала в больницу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил таблоид TMZ со ссылкой на свои источники. По данным издания, у модели серьезные симптомы гриппа, включая тошноту и головокружение.

Сообщается, что болезнь подкосила Дженнер несколько дней назад. Из-за этого она не смогла вместе с сестрами принять участие в церемонии награждения премией «Эмми». А теперь Кайли пришлось отменить поездку на Неделю моды в Париж, где она должна была представлять свою косметику.

Вместо нее во Францию поехала мать — глава «семейства Кардашьян» Крис Дженнер, а в больнице с дочерью находилась Кейтлин Дженнер — сменивший в 2015 году пол отец Кайли — Брюс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи заподозрили страшное заболевание у старшей сестры Кайли Дженнер — Ким Кардашьян.

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