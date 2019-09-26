Кайли Дженнер госпитализирована в Лос-Анджелесе

Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер попала в больницу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил таблоид TMZ со ссылкой на свои источники. По данным издания, у модели серьезные симптомы гриппа, включая тошноту и головокружение.

Сообщается, что болезнь подкосила Дженнер несколько дней назад. Из-за этого она не смогла вместе с сестрами принять участие в церемонии награждения премией «Эмми». А теперь Кайли пришлось отменить поездку на Неделю моды в Париж, где она должна была представлять свою косметику.

Вместо нее во Францию поехала мать — глава «семейства Кардашьян» Крис Дженнер, а в больнице с дочерью находилась Кейтлин Дженнер — сменивший в 2015 году пол отец Кайли — Брюс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи заподозрили страшное заболевание у старшей сестры Кайли Дженнер — Ким Кардашьян.