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  4. Максим Виторган жестко пошутил над Ксенией Собчак в Instagram Максима Галкина

Максим Виторган жестко пошутил над Ксенией Собчак в Instagram Максима Галкина

, 10:03 Фото 328

Звезды продолжают искать двойников через мобильное приложение. Так, «близняшками» оказались светская львица и юморист.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov, Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин использовал популярное мобильное приложение, чтобы найти двойника среди других звезд по фотографии. Результатом «исследования» юморист поделился с подписчиками в Instagram. Оказалось, что супруг Аллы Пугачевой очень похож на телеведущую Ксению Собчак.

«У кого-нибудь есть телефон Богомолова?» — подписал пост комик.

Instagram @maxgalkinru

На публикацию тут же отреагировал экс-супруг Ксении Собчак актер Максим Виторган. Артист довольно тонко и жестко пошутил над бывшей возлюбленной в комментариях к посту.

«Сначала ко мне», — написал Виторган.

Ксения Собчак проигнорировала саркастичное замечание бывшего мужа, однако на снимок, демонстрирующий ее сходство с Максимом Галкиным, отреагировала. Правда, не вполне членораздельно.

«Аааа», — отметилась в комментариях к посту телеведущая.

Фолловеры Максима Галкина подтвердили сходство знаменитостей и по достоинству оценили шутку Максима Виторгана в отношении Ксении Собчак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские звезды увлеченно ищут своих двойников.

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