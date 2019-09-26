Максим Виторган жестко пошутил над Ксенией Собчак в Instagram Максима Галкина

Максим Галкин использовал популярное мобильное приложение, чтобы найти двойника среди других звезд по фотографии. Результатом «исследования» юморист поделился с подписчиками в Instagram. Оказалось, что супруг Аллы Пугачевой очень похож на телеведущую Ксению Собчак.

«У кого-нибудь есть телефон Богомолова? » — подписал пост комик.

Instagram @maxgalkinru

На публикацию тут же отреагировал экс-супруг Ксении Собчак актер Максим Виторган. Артист довольно тонко и жестко пошутил над бывшей возлюбленной в комментариях к посту.

«Сначала ко мне», — написал Виторган.

Ксения Собчак проигнорировала саркастичное замечание бывшего мужа, однако на снимок, демонстрирующий ее сходство с Максимом Галкиным, отреагировала. Правда, не вполне членораздельно.

«Аааа», — отметилась в комментариях к посту телеведущая.

Фолловеры Максима Галкина подтвердили сходство знаменитостей и по достоинству оценили шутку Максима Виторгана в отношении Ксении Собчак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские звезды увлеченно ищут своих двойников.