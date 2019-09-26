Российские звезды увлеченно ищут своих двойников

Российских звезд политики и шоу-бизнеса захватило новое поветрие. Они пропускают свои фотографии через специальное приложение Gradient, чтобы выяснить, на кого из известных персон они похожи. Результатами своих экспериментов медиаперсоны активно выкладывают на своих страницах в Instagram.

Так, оказалось, что телеведущая Лера Кудрявцева выглядит как Дженнифер Лоуренс, а мокрая Лера Кудрявцева похожа на Хелен Хант. Телезвезда также выяснила, что ее муж, хоккеист Игорь Макаров — человек, похожий на Джорджа Клуни.

Капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев загрузил в фоторедактор сразу десять своих селфи, и его двойниками оказались Брюс Ли, побитый Джеки Чан, Маколей Калкин, звезда сериала «Менталист» Саймон Бейкера, писатель Александр Дюма, французский футболист Зидан, голландец Арьен Роббен, нападающий аргентинской сборной Пауло Дибалу и даже на Владимир Путин в молодости.

Во Владимире Жириновском Gradient уловил сходство с 16-м президентом США Абрахамом Линкольном. Музыкант Игорь Саруханов оказался двойником Диего Марадона. А поэтесса Сола Монова узнала, что похожа на Тимати. А Максим Галкин с удивлением узнал о своем сходстве с Ксенией Собчак.

«У кого-нибудь есть телефон Богомолова?» — обратился к подписчикам юморист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на кого похожа Ольга Бузова, как к этому факту отнеслись ее поклонники.