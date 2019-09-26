«Нут, скрамбл, розовая гималайская соль»: Жена Семака раскрыла секрет стройности

Супруга главного тренера ФК «Зенит» Сергея Семака Анна подробно рассказала о своем рационе питания в Insagram. Мать семерых детей и одновременно обладательница идеальной стройной фигуры, оказалось, строго следит за потребляемой пищей. По словам жены футболиста, она давно не ест любую «молочку», яйца, мясо и рыбу.

Помимо всего прочего, Анна Семак отказалась от всяких булочек, хлеба, сахара, калорийных соусов и большинства круп. Жена главного тренера сине-бело-голубых не позволяет себе даже арбузы. Из фруктов стройная красавица ест только киви и несладкие бананы. Многодетная мама много времени уделяет фитнесу, а также полностью отказалась от алкогольных напитков и кофе.

Обычный завтрак Анны Семак весьма специфичен: парочка маленьких домашних хлебцев из нутовой муки без глютена, скрамбл тофу с кабачком, помидором и стручковой фасолью, заправленный веганским маслом и розовой гималайской солью.

Instagram @annas_secret_garden

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруги Семак решили сыграть свадьбу во второй раз.