«Привычка жениться»: Супруги Семак решили сыграть свадьбу во второй раз

Анна Семак опубликовала в Instagram пост, где поделилась с подписчиками трогательной новостью: они с супругом вновь женятся. Все произошло в самолете, когда пара летела рейсом «Санкт-Петербург — Милан». Анна задремала, накинув на голову капюшон и вдруг сквозь сон услышала: «Не знаю как вы, но мы с моей девушкой, надеюсь, запомним этот полет навсегда…».

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Пассажиры достали телефоны и приготовились снимать видео: Сергей Семак во второй раз сделал предложение руки и сердца Анне, несмотря на то, что они женаты и воспитывают семерых детей. В самолете раздались радостные возгласы и поздравления.

Семак призналась, что решение пожениться с мужем во второй раз они приняли осознанно. Теперь в сладком предвкушении Анна снова будет готовиться к свадьбе с супругом.

Instagram @annas_secret_garden

Анна и Сергей вместе уже 17 лет. С избранником женщина познакомилась после развода со вторым мужем. Тренер «Зенита» на тот момент был женат и воспитывал сына.

Ранее 5-tv.ru писал, что Главный Тренер «Зенита» Семак смирился с откровенными постами жены в Instagram.