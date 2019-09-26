ТОП-5 самых пленительных первых леди государств

Невероятно популярные и сексуальные первые леди десятки раз повергали общество в шок. Папарацци мечтают сфотографировать этих знаменитостей с неудачного ракурса или запечатлеть подробности их личной жизни. СМИ не могут перестать муссировать каждое их высказывание, часто критикуя и высмеивая. Однако народ любит своих «главных» дам государств. Смелые и порой дерзкие поступки этих выдающихся женщин вдохновляют их поклонников на новые свершения.

Марсела Темер

Супруга экс-президента Бразилии Мишеля Темера. Марсела познакомилась с будущим мужем будучи 19-летней девчонкой на вечеринке. Темер в то время был уже заметным игроком на политической арене и был старше красавицы на 43 года. Люди до сих пор гадают, как Марсела могла полюбить 62-летнего мужчину и сомневаются в ее искренности.

Хулиана Авада

Супруга нынешнего президента Аргентины Маурисио Макри родилась в Буэнос-Айресе. Хулиана появилась на свет в семье мусульманина-иммигранта из Ливана и его жены сирийского происхождения. С будущим супругом первая леди познакомилась в 2009-м, и уже через год влюбленные сыграли свадьбу.

Анхелика Ривера

Супруга экс-президента Мексики Энрике Пеньи Ньеты. 50-летняя Анхелика приобрела огромную популярность и любовь зрителей на родине благодаря съемкам в популярных сериалах. Кроме актерской деятельности супруга бывшего главы Мексики всерьез занималась музыкой.

Карла Бруни-Саркози

Жена 23-го президента Франции Николя Саркози. 51-летняя итало-французская топ-модель, которая вышла замуж за главу государства в 2008 году и стала третьей его супругой. Карла Бруни, помимо всего прочего, серьезно увлекается музыкой: сочиняет тексты песен и является композитором.

Мелания Трамп

Супруга 45-го президента США Дональда Трампа. Фотомодель родилась в Словении и начала работать в модной индустрии с 16 лет. Манекенщица познакомилась с будущим мужем во время работы в глянцевом издании. Сейчас Мелания выпускает дизайнерские наручные часы и линейку ювелирных украшений.

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