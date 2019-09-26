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  4. Одному из шести вещателей в структуре телеканала «112 Украина» отказали в продлении лицензии

Одному из шести вещателей в структуре телеканала «112 Украина» отказали в продлении лицензии

, 12:49 97

Решение об отказе принял Национальный совет Незалежной в четверг, 26 сентября.

Фото: РИА Новости / Стрингер

Национальный совет Незалежной в четверг, 26 сентября, отказал в продлении лицензии одному из шести вещателей, который входит в структуру телеканала «112 Украина». Это стало возможно после череды судебных решений. Подробности уточняются.

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