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  4. «Поседела после признаний Мур!» Мила Кунис удивила фанатов новой прической

«Поседела после признаний Мур!» Мила Кунис удивила фанатов новой прической

, 14:37 Фото 263

Новая прическа актрисы появилась почти сразу после шокирующих публичных признаний Деми Мур — бывшей жены Эштона Катчера, который теперь женат на Миле.

Фото: www.globallookpress.com © Mayer/face to face

В сети появились снимки, на которых папарацци сфотографировали Милу Кунис с новой и весьма неожиданной прической. Актриса всегда славилась своими густыми почти черными волосами. Однако на свежих фото артистка предстала в образе яркой блондинки, кончики прядей которой, к тому же, выкрашены в бирюзовый цвет.

 
 
 
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Большинство поклонников Милы Кунис раскритиковали ее новый имидж и принялись слезно просить перекраситься обратно в шатенку.

«Колхоз. Впрочем, как всегда»;

«Это эффект после признаний Мур. Походу, Мила поседела»;

«Стареет, поэтому перекрасилась, ведь белый молодит крайне удачно», — написали фолловеры в Instagram.

Многие фанаты актрисы придерживаются теории о том, что резкая и кардинальная смена образа их любимицы связана с расстройством и стрессом от недавнего выхода в свет книги Деми Мур — бывшей жены Эштона Катчера, который теперь женат на Миле. В своем литературном шедевре экс-супруга актера обвиняет его в том, что он не помог ей справиться с алкоголизмом и принуждал к сексу втроем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эштон Катчер и Мила Кунис высмеяли слухи о расставании.

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