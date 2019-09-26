«Поседела после признаний Мур!» Мила Кунис удивила фанатов новой прической

В сети появились снимки, на которых папарацци сфотографировали Милу Кунис с новой и весьма неожиданной прической. Актриса всегда славилась своими густыми почти черными волосами. Однако на свежих фото артистка предстала в образе яркой блондинки, кончики прядей которой, к тому же, выкрашены в бирюзовый цвет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новости от Сплетницы 📣 (@spletnitsa.img) 25 Сен 2019 в 8:13 PDT

Большинство поклонников Милы Кунис раскритиковали ее новый имидж и принялись слезно просить перекраситься обратно в шатенку.

«Колхоз. Впрочем, как всегда»;

«Это эффект после признаний Мур. Походу, Мила поседела»;

«Стареет, поэтому перекрасилась, ведь белый молодит крайне удачно», — написали фолловеры в Instagram.

Многие фанаты актрисы придерживаются теории о том, что резкая и кардинальная смена образа их любимицы связана с расстройством и стрессом от недавнего выхода в свет книги Деми Мур — бывшей жены Эштона Катчера, который теперь женат на Миле. В своем литературном шедевре экс-супруга актера обвиняет его в том, что он не помог ей справиться с алкоголизмом и принуждал к сексу втроем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эштон Катчер и Мила Кунис высмеяли слухи о расставании.