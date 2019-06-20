«Все кончено» — Эштон Кутчер и Мила Кунис высмеяли слухи о расставании

, 12:42 Видео 1 209

Пара записала короткое видео, в котором иронически обыграла очередную обложку таблоида со своим участием.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @aplusk

Эштон Кутчер и Мила Кунис иронично ответили на очередные слухи об их расставании, которые распространяют таблоиды. Звездная пара опубликовала в Instagram видео, на котором они сидят в машине — у Кунис в руках смартфон с изображением обложки журнала, обсуждающего жизнь звезд. Пара разыграла целую сценку, высмеивающую подобные слухи.

«Хэй, в чем дело? Что происходит?» — Спрашивает Кутчер

«Между нами все кончено», — с плохо скрываемой улыбкой отвечает Кунис.

«Между нами все кончено? О боже, что же мы будем делать?»

«Я „задыхалась“ в паре с тобой».

«Ты „задыхалась“? Я был таким тираном».

«А еще…я забрала детей».

«Ты забрала детей?! У меня больше нет детей?».

«Раскрылся какой-то из твоих очень темных секретов».

«И что за темный секрет?».

«Я не знаю», — резюмирует Кунис.

Очевидно, что у пары все нормально и слухи о расставании — очередная пища для желтой прессы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Не родись красивой» Уварова призналась, почему развелась с мужем.

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