Эштон Кутчер и Мила Кунис иронично ответили на очередные слухи об их расставании, которые распространяют таблоиды. Звездная пара опубликовала в Instagram видео, на котором они сидят в машине — у Кунис в руках смартфон с изображением обложки журнала, обсуждающего жизнь звезд. Пара разыграла целую сценку, высмеивающую подобные слухи.
«Хэй, в чем дело? Что происходит?» — Спрашивает Кутчер
«Между нами все кончено», — с плохо скрываемой улыбкой отвечает Кунис.
«Между нами все кончено? О боже, что же мы будем делать?»
«Я „задыхалась“ в паре с тобой».
«Ты „задыхалась“? Я был таким тираном».
«А еще…я забрала детей».
«Ты забрала детей?! У меня больше нет детей?».
«Раскрылся какой-то из твоих очень темных секретов».
«И что за темный секрет?».
«Я не знаю», — резюмирует Кунис.
Очевидно, что у пары все нормально и слухи о расставании — очередная пища для желтой прессы.
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