Эштон Катчер принудил Деми Мур к сексу втроем

Несмотря на то, что брак Эштона Катчера и Деми Мур распался уже восемь лет назад, бывшие супруги продолжают рассказывать о различных моментах своей семейной жизни. Актриса в автобиографии уже описывала сложности, с которыми ей пришлось столкнуться в браке. Она поведала читателям о выкидыше, алкогольной зависимости и многочисленных изменах экс-партнера.

Сенсацией стало признание, что Катчер принудил Мур заниматься сексом втроем. Дело было в далеком 2008 году, когда актер снимался в картине «Бабник». Его партнерше Дженнифер Джейсон Ли никак не давались постельные сцены, и секс втроем должен был раскрепостить коллегу, по мнению Эштона. Тогда он и предложил Деми групповой интим. Супруга не смогла отказать возлюбленному, но это не помогло спасти брак, пишет StarHit.

Также звезда фильма «Привидение» узнала о том, что муж изменил ей в день их шестой свадебной годовщины. Это стало настоящий ударом для артистки.

Деми Мур была старше супруга на 15 лет. После развода Эштон Катчер связал себя узами брака с Милой Кунис, у пары родились двое детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Деми Мур пристрастилась к алкоголю после потери ребенка от Эштона Катчера.