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ЦИК готовит предложения по изменению избирательного законодательства

, 16:59 Эфирная новость 35

Центральная избирательная комиссия представит пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Центризбирком намерен совершенствовать избирательное законодательство. Как сообщила Элла Памфилова, соответствующие предложения готовятся и будут представлены в администрацию президента уже в конце октября.

Изменения коснутся сбора подписей кандидатами на выборах. Эту процедуру в ЦИКе хотят сделать более доступной и современной. Часть подписей, к примеру, можно будет получать через портал Госуслуг.

Изменить собираются и форму подписного листа, она должна стать более понятной для людей. Кроме того, ЦИК намерен расширить свои полномочия в отношении комиссий на местах. Это позволит оперативнее реагировать в сложных ситуациях и вовремя предупреждать злоупотребления.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, чем запомнились выборы 2019 года.

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