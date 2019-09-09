Единый день голосования: чем запомнились выборы 2019 года

В России подводят итоги единого дня голосования. Кампания масштабная — в 85 регионах более пяти тысяч выборов разного уровня. Уже сейчас можно сказать, что выборы состоялись и прошли, как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, — спокойно. Явка на три с половиной процента превысила прошлогодние показатели.

«Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти и административных центров субъектов РФ составила — 41,2%. Хотя мы не гнались за явкой, но постарались максимально людей проинформировать, чтобы знали, где какие выборы пройдут, кто избирается. И могли осознанно принять решение по участию в избирательной кампании», — заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Во всех 16 регионах, где выбирали губернаторов, люди проголосовали либо за действующих руководителей — как в Вологодской области. Олег Кувшинников там с 2011 года возглавляет регион, победил и сейчас. Либо за глав регионов с приставкой врио. Исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис, к примеру, заявил, что не писал предвыборные программы, не занимался агитацией, при этом активно работал. И люди поверили.

Еще в 13 регионах выбирали депутатов законодательных собраний. В большинстве из них победу одержали представители «Единой России».

В ЦИК вместе с тем отметили, что кампания была открытой — 232 тысячи наблюдателей работали. Не обошлось без нарушений. В четырех субъектах на восьми избирательных участках выборы планируют отменить. Заведено 11 уголовных дел, но, для более чем пяти тысяч избирательных кампаний по стране, показатель незначительный.

Сайт ЦИК подвергся нескольким крупным хакерским атакам в субботу и в день голосования в воскресенье. Все они были отбиты в штатном режиме, на работе интернет-ресурсов это никак не отразилось. Речь, в том числе, о вмешательстве в наши выборы зарубежных компаний Google и Facebook. Были попытки распространить политическую рекламу, в том числе и в день тишины.

«Роскомнадзор свою функцию выполнил. мы обратили внимание на нарушения. Дальше будет принимать решение», — заявили в Роскомнадзоре.

В общем, как заметила спикер СовФеда Валентина Матвиенко, — наша избирательная система в это воскресенье еще раз прошла проверку на прочность и доказала свою состоятельность.

«Несмотря на то, что предвыборная кампания была шумная эмоциональная, сама кампания прошла открыто, очень конкурентно во всех субъектах РФ. По итогам выборов, что крайне важно, не поступили обращения с какими-либо серьезными нарушениями», — резюмировала спикер СовФеда.

Валентина Матвиенко также заявила, что губернаторские выборы, в частности в Петербурге, не стали для нее неожиданностью. Во-первых — это результат правильной кадровой политики руководства страны. Во-вторых, Александр Беглов свою победу в первом туре — честно заслужил.