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Видео: Грудь «русской Кардашьян» едва уместилась в бюстгальтере

, 20:42 Видео 137

Анастасия Квитко вновь порадовала подписчиков своими аппетитными формами.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Российская модель Анастасия Квитко в своем аккаунте в Instagram в разделе сторис выложила видео, на котором продолжает будоражить воображение поклонников своими аппетитными формами.

На кадрах первого ролика «русская Кардашьян» позирует среди пальм в черном мини-бикини. В определенный момент знаменитость поправляет грудь и поворачивается к объективу камеры своими ягодицами, к которой прилип песок.

Второе видео короткое, но от этого не менее эффектное. На нем Анастасия Квитко восседает на диванчике на балконе. Грудь модели едва помещается в бюстгальтер. Глядя на стремительный ролик, на первый взгляд может показаться, что необходимый некоторым девушкам аксессуар и вовсе отсутствует.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» соблазнила фанатов, надев бикини-шторки.

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