«Лоскутки»: «Русская Кардашьян» показала соблазнила фанатов, надев бикини-шторки

Российская модель Анастасия Квитко на своей странице в Instagram опубликовала очередной откровенный снимок, на котором выставила напоказ свои внушительные прелести. 24-летняя уроженка Калининграда на фото позирует в новом черном купальнике, который еле-еле скрывает ее пикантные места.

«Swimsuit (купальник — в переводе с английского языка — Прим.ред.)», — коротко озаглавила пост «русская Кардашьян».

Instagram @anastasiya_kvitko

Подписчики Анастасии Квитко, которых на данный момент насчитывается более десяти миллионов, в очередной раз оценили ее жаркое фото и оставили множество восторженных комментариев.

«Настя, ты просто космос»

«Великолепно! Можно было трусы и не надевать»

«Самая шикарная девушка в инстаграм»

«Настя, эти небольшие лоскутки эротично подчеркивают твои пышные сладкие формы», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» повернулась к подписчикам самым выдающимся местом.