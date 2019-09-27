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  4. Главы МИД РФ и Грузии впервые после прекращения дипотношений провели переговоры

Главы МИД РФ и Грузии впервые после прекращения дипотношений провели переговоры

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Сергей Лавров и Давид Залкалиани обсудили региональную безопасность.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Brochstein, Cristian Cristel, Boris Kavashkin, Vladimir Valishvili, MFA Russia

Главы МИД РФ и Грузии Сергей Лавров и Давид Залкалиани провели переговоры в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщило в четверг, 26 сентября, российское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности.

Встреча была организована при содействии Швейцарии, представляющей в условиях отсутствия дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы сторон друг перед другом.

Facebook / MIDRussia

Отношения России и Грузии были разорваны властями республики после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В РФ неоднократно заявляли, что такой шаг в отношении двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

В конце июня 2019 года в Тбилиси прошли массовые антироссийские выступления. В целях обеспечения безопасности россиян, посещающих Грузию, президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете полетов в республику для российских авиакомпаний, который вступил в силу 8 июля.

25 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о возможности возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, так как, по его мнению, «большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки».

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