Александр Петров рассказал об интимной сцене в «Тексте» Шипенко

Актер Александр Петров признался, что не видит ничего предосудительного в постельной сцене с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского в фильме «Текст», который выйдет на экраны 24 октября. По его мнению, такие сцены в картинах, наоборот, очень сильно раскрывают артистов. Об этом Петров заявил в интервью «Известиям».

Согласно сюжету, Асмус и ее партнер по фильму Янковский должны были снимать интимные кадры с участием друг друга на камеру мобильного телефона, чтобы в результате получилось «домашнее видео».

«Уверен, что писать и говорить будут разное, но все это не будет иметь никакого значения. В этом суть профессии — отдаваться до конца, невзирая на стереотипы. Я рад, что в нашем кино появляется эта откровенность», — отметил актер.

Также он добавил, что на том же Западе артисты обычно благодарят за такие откровенные сцены, потому что это сильное преодоление. А эпатировать у съемочной группы намерений не было. Сам Александр Петров в данной сцене участие принимает, но более отстраненно. Ему в руки попадает смартфон с интимными кадрами.

«На съемках „Текста“, наоборот, был очень смешной момент. В комнате находятся три мужика: я, оператор Андрей Иванов и ассистент оператора. Мы очень много снимали мою руку и экран мобильного телефона, где идет интимное видео героев Вани Янковского и Кристины Асмус. И в какой-то момент нас просто прорвало, мы начали ржать», — рассказал артист.

«Текст» Клима Шипенко уже посмотрели гости зарубежных кинофестивалей, в российском прокате фильм будет идти в цензурной версии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о впечатлениях Кристины Асмус от съемок в картине.