Не до неба: вступил в силу закон об обязательной постановке дронов на учет

Владельцы квадрокоптеров теперь могут приравнивать себя к пилотам самолетов. С четверга, 27 сентября, ни один дрон тяжелее 250-ти граммов не может подняться в воздух без разрешения Росавиации.

То есть, теоретически, даже покупая в магазине игрушечный вертолет, надо быть готовым к общению с чиновниками.

Теперь максимальный размер штрафа 50 тысяч. И опытный пилот согласовывает каждый вылет. Необходимо направить заявку в Росавиацию на включение своего аппарата в единый реестр беспилотников. Лишь по приблизительным подсчетам небо в нашей стране бороздят почти полмиллиона коптеров.

И если кто-то считает, что подняться в небо можно незамеченным, глубоко ошибается. В лучшем случае просто аккуратно спустят с небес на землю, в худшем — собьют. А для тех, кто не хочет рисковать и проходить все круги бюрократического ада, на рынке появились довольно компактные устройства. Такими хотя бы точно никого не покалечишь.

Для чего все эти новшества? — выясняла Екатерина Иванова