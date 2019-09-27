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Республиканцы зарабатывают деньги на импичменте Трампа

, 6:34 Эфирная новость 34

В кассу республиканцев всего за сутки поступило шесть миллионов долларов добровольных пожертвований — это деньги на президентские выборы 2020 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / White House, 5-tv.ru

Дональд Трамп в ярости. Он потребовал срочно найти и наказать осведомителя, раскрывшего подробности его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Трамп говорил на закрытом совещании с сотрудниками американского постпредства в ООН.

В Twitter появился фрагмент аудиозаписи, и судя по ней, американский лидер очень недоволен утечкой информации.

«Этот человек не читал никаких отчетов и не слышал ни одного разговора. Просто что-то, где-то услышал, и тут же решил, что он шпион. Вы же знаете, что в старые времена мы делали со шпионами и государственной изменой? Мы разбирались с этим немного иначе, чем сейчас», — заявил на записи Трамп.

Но самое удивительно, что скандалом уже воспользовались однопартийцы Трампа. В кассу республиканцев всего за сутки поступило шесть миллионов долларов добровольных пожертвований — это деньги на президентские выборы 2020 года. А перечисляли их люди после просмотра роликов, где главу государства критикуют демократы. Журналисты узнали, что видео отправлялось из штаба Трампа после того, как в Конгрессе объявили о начале процедуры импичмента.

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