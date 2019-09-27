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  4. «Не волнуйтесь!»: Аверин рассказал о своем состоянии после инцидента в самолете

«Не волнуйтесь!»: Аверин рассказал о своем состоянии после инцидента в самолете

, 11:51 Фото 297

Актер вышел на связь с поклонниками в Instagram и сообщил, как чувствует себя после конфликта на борту воздушного судна.

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Фото, видео: Instagram @maximaverin

Звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» российский актер Максим Аверин рассказал поклонникам в своем Instagram-аккаунте, как он чувствует себя после инцидента в самолете, летевшим 26 сентября рейсом Барнаул — Москва.

«Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь! Всем доброй ночи!» — успокоил фанатов артист.

Instagram @maximaverin

Максим Аверин оказался в центре скандала из-за поведения на борту самолета. Вместе с ним летел его директор Николай Коренев, который и стал зачинщиком конфликта. Тот будучи в состоянии алкогольного опьянения стал нецензурно выражаться в адрес экипажа и не выполнял их просьбы.

В конфликт вмешался Аверин. Он и его директор были направлены в дежурную часть. В итоге актеру был выписан штраф за хулиганство в размере 500 рублей, директора же направили на медицинское освидетельствование.

Поклонники поддержали артиста и посоветовали ему беречь себя и впредь избегать подобных ситуаций.

«Берегите себя!»

«Самое главное, что все хорошо. Спокойной ночи!»

«Забейте, вы самый лучший», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Максим Аверин после авиадебоша и беседы с полицией покинул «Шереметьево».

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