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  4. Видео: Аверин после авиадебоша и беседы с полицией покинул «Шереметьево»

Видео: Аверин после авиадебоша и беседы с полицией покинул «Шереметьево»

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Оскандалившегося актера сопровождала его коллега по спектаклю Анна Якунина.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, 5-tv.ru

Звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» российский актер Максим Аверин в сопровождении своей коллеги Анны Якуниной покинул аэропорт «Шереметьево» после авиадебоша и выяснения обстоятельств в транспортной полиции.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на заслуженного артиста РФ был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство» и выписан штраф в 500 рублей.

Зачинщик потасовки с экипажем рейса «Барнаул — Москва» был директор артиста Николай Коренев. Мужчина отправлен на медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Информации о возможных санкциях правоохранительных органов в его адрес пока не поступало.

Инцидент произошел в четверг вечером, 26 сентября, когда Аверин, Якунина и Коренев возвращались бизнес-классом из Барнаула, где с успехом прошел спектакль с их участием «Там же. Тогда же». Директор артиста будучи, предварительно, в состоянии алкогольного опьянения стал нецензурно выражаться в адрес экипажа и не выполнял их просьбы. К нему на помощь через некоторое время подоспел и Аверин, который тоже был по словам очевидцев и представителей авиакомпании в состоянии хоть и более легкого, но алкогольного опьянения.

В «Аэрофлоте» сообщили, что по прибытии в «Шереметьево» оба были переданы сотрудникам транспортной полиции при воздушной гавани.

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