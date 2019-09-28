Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с двухлетней дочкой

Испанский певец Энрике Иглесиас поделился в Instagram трогательным видео с двухлетней дочкой Люси, которую артисту родила российская теннисистка и фотомодель Анна Курникова.

В кадре Энрике весело танцует вместе со своей белокурой малышкой. Девочка одета в белую майку и полосатые штаны. На голове у нее — озорной хвостик.

Папа показывает дочке простые танцевальные движения, а Люси с удовольствием повторяет за ним. Даже через экран чувствуется невероятная харизма как девочки, так и 44-летнего исполнителя. Малышка задорно хохочет, играя со звездным родителем.

Люси не единственный ребенок Энрике и Анны Курниковой. Родители еще воспитывают ее брата-близнеца Николаса. Малыши появились в декабре 2017 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Энрике Иглесиас выложил трогательное видео с голубоглазым сыном.