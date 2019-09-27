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  4. «Шок-контент!» Наталья Подольская в розовых чулках собралась на Капри

«Шок-контент!» Наталья Подольская в розовых чулках собралась на Капри

, 18:06 Фото 154

Певица приобрела новый купальник и жаждет протестировать его на итальянском острове. До вылета звезда успела опубликовать фото в неожиданно дерзком и сексуальном образе.

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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская рассказала поклонникам о том, что улетает в отпуск на итальянский остров Капри, весьма необычным способом. Исполнительница опубликовала в Instagram фото, на котором предстала в невероятно соблазнительном образе. Участница «Фабрики звезд» позирует на снимке в черно-розовом купальнике, демонстрирующем идеальный подтянутый живот красавицы, и сексуальных неоновых чулках.

«Шок-контент! Купила новый купальник, улетаю на Капри — подписала пост знаменитость.

Instagram @nataliapodolskaya

Поклонники 37-летней Натальи Подольской пришли в полный восторг от нового снимка. Неожиданный и притягательный образ любимицы заставил фанатов оставить почти 400 хвалебных комментариев по поводу ее внешности. Фотография за несколько часов набрала больше 20 тысяч лайков.

«Боже, девочка! Какая фигурка!»

«Красота нереальная!»

«До чего же хороша!»

«Чудо, как хороша!» — написали фолловеры.

Наталья Подольская отправилась на Капри в компании подруги. На многочисленных сторис в соцсети нет и намека на присутствие там супруга певицы — Владимира Преснякова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Подольская предстала перед поклонниками в рокерском образе.

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