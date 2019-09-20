Певица Наталья Подольская предстала перед поклонниками в рокерском образе, а точнее с необычным макияжем. Артистка разместила в Instagram фото, на котором ее глаза ярко подведены черным карандашом, а на веки нанесены серебристые тени с блестками.

При этом стрелки на веках прорисованы не вдоль линии ресниц, а вдоль складки под бровями. Волосы Натальи заплетены в тонкие дреды.

Instagram @nataliapodolskaya

На снимке 37-летняя супруга Владимира Преснякова смотрит в камеру через сетку.

«Что же мы ищем на той стороне

Нет проигравших в этой войне

Слева засада, справа засада

А кроме тебя никого не надо

Все, что мы ищем здесь и сейчас

Медленный сон бесконечная песня

А я за тебя, за тебя, за тебя птицей Феникс умру и воскресну», — поэтически сопроводила она фото.

Подписчики предположили, что певица в этом образе снялась для клипа новой песни, но большинство отметили ее сходство с «бунтарской» американской певицей Аврил Лавин.

Ранее подписчики не одобрили фотосессию Подольской, где она оголила бедра.