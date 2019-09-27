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  4. Лазарев предложил 48-летней Кудрявцевой начать все заново

Лазарев предложил 48-летней Кудрявцевой начать все заново

, 22:47 33

Певец и телеведущая встречались около четырех лет.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева были одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса на протяжении четырех лет. Потом союз принял решение расстаться, однако знаменитостям удалось сохранить дружеские отношения. У поп-певца родилась дочка, а 48-летняя телеведущая вышла замуж за 32-летнего хоккеиста Игоря Макарова и воспитывает вместе с ним общего ребенка — годовалую малышку Машу.

Казалось бы, бывшие возлюбленные устроили личную жизнь, счастливы и оставили былые чувства в прошлом. Однако недавно Сергей Лазарев пришел на съемки шоу Леры Кудрявцевой и что-то пошло не так.

«Ты — моя любовь! Прости, Макаров!» — заявила певцу телеведущая.

Лера Кудрявцева сделала свое признание со смехом, но ведь в каждой шутке есть доля правды. Сергей Лазарев в тон экс-возлюбленной предложил ей расстаться с хоккеистом и вернуться к нему, чтобы заново выстроить отношения. Над импровизированным юмористическим отыгрышем знаменитостей на тему воссоединения хохотала вся съемочная группа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лазарев едва сдерживал слезы на передаче Леры Кудрявцевой.

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