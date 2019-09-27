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«Извиняться не за что»: Аверин о дебоше в самолете — видео

, 23:20 Эксклюзивное видео 167

Заслуженный артист России на вопрос журналистов о том, что произошло на рейсе «Барнаул — Москва», заявил, что ничего не сделал.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Максим Аверин в ответ на вопрос журналистов о произошедшем в самолете накануне во время возвращения из Барнаула в Москву, заявил, что он ничего не сделал, поэтому извиняться ему не за что.

«Ничего не произошло. Я ничего не сделал, чтобы извиняться», — подчеркнул артист.

Инцидент на рейсе «Барнаул — Москва» с участием директора артиста Николая Коренева, который и был зачинщиком конфликта, а также самим Максимом Авериным и его коллегой по цеху Анной Якуниной попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что они о чем-то оживленно спорят с экипажем.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, мужчины находились по заявлению очевидцев и экипажа в состоянии алкогольного опьянения, и после приземления в Шереметьево были переданы сотрудникам транспортной полиции. Максиму Аверину был выписан в размере 500 рублей, а его директор был направлен на медосвидетельствование.

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