Звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Максим Аверин в ответ на вопрос журналистов о произошедшем в самолете накануне во время возвращения из Барнаула в Москву, заявил, что он ничего не сделал, поэтому извиняться ему не за что.

«Ничего не произошло. Я ничего не сделал, чтобы извиняться», — подчеркнул артист.

Инцидент на рейсе «Барнаул — Москва» с участием директора артиста Николая Коренева, который и был зачинщиком конфликта, а также самим Максимом Авериным и его коллегой по цеху Анной Якуниной попал в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что они о чем-то оживленно спорят с экипажем.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, мужчины находились по заявлению очевидцев и экипажа в состоянии алкогольного опьянения, и после приземления в Шереметьево были переданы сотрудникам транспортной полиции. Максиму Аверину был выписан в размере 500 рублей, а его директор был направлен на медосвидетельствование.