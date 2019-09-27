Камера видеонаблюдения запечатлела инцидент в самолете с участием Аверина и его директора

5-tv.ru публикует запись с камеры видеонаблюдения, установленной на борту самолета, летевшего из Барнаула в Москву. В четверг вечером, 26 сентября, звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Максим Аверин и его директор Николай Коренев возвращались бизнес-классом из сибирского города, где прошел спектакль с их участием «Там же. Тогда же».

Директор артиста будучи, предварительно, в состоянии алкогольного опьянения стал нецензурно выражаться в адрес экипажа и не выполнял их просьбы. К нему на помощь через некоторое время подоспел и Аверин, который тоже был по словам очевидцев и представителей авиакомпании в состоянии хоть и более легкого, но алкогольного опьянения.

На заслуженного артиста РФ был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство» и выписан штраф в 500 рублей.