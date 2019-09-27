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Камера видеонаблюдения запечатлела инцидент в самолете с участием Аверина и его директора

, 17:56 Эксклюзивное видео 224

Звезде сериала «Глухарь» выписали штраф, а его директора Николая Коренева отправили на медосвидетельствование. Инцидент на борту самолета стал третьим за одни сутки в России.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует запись с камеры видеонаблюдения, установленной на борту самолета, летевшего из Барнаула в Москву. В четверг вечером, 26 сентября, звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Максим Аверин и его директор Николай Коренев возвращались бизнес-классом из сибирского города, где прошел спектакль с их участием «Там же. Тогда же».

Директор артиста будучи, предварительно, в состоянии алкогольного опьянения стал нецензурно выражаться в адрес экипажа и не выполнял их просьбы. К нему на помощь через некоторое время подоспел и Аверин, который тоже был по словам очевидцев и представителей авиакомпании в состоянии хоть и более легкого, но алкогольного опьянения.

На заслуженного артиста РФ был составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство» и выписан штраф в 500 рублей.

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