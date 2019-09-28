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Пятый канал принял #TetrisChallenge от «Известий»

, 9:30 Видео 22

Эстафета передается телеканалу 78.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Пятый канал принял эстафету #TetrisChallenge от МИЦ «Известия» и поучаствовал в набирающем невероятную популярность во всем мире флешмобе. И теперь передает эстафету телеканалу 78.

В рамкаха задания сотрудники Пятого канала сняли ролик, в котором продемонстрировали «содержимое» передвижных телевизионных станций, благодаря работе которых зрители оперативно узнают новости.

Однако показанное на видео техника — это лишь пятая часть того оборудования, которое используется, например, для прямой трансляции самого ожидаемого события каждого лета — грандиозного праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге.

Кроме того, секретом успеха съемочных групп Пятого канала является то, что в каждом автомобиле хранится кусочек настоящего алого паруса.

Незабываемое красочное мероприятие традиционно проходит в июне в акватории Невы. В этом году был побит рекорд по просмотрам в прямом эфире телеканала, на его официальном сайте, а также в группах социальных сетей — прямую трансляцию смотрели более десяти миллионов человек.

В августе праздник «Алые паруса» стал победителем нового проекта «Рейтинг брендов Петербурга» в главной номинации «Бренд года». Также мероприятие стало лидером в категории «Событие».

А новый телевизионный сезон 2019-2020 Пятый канал вновь встретил рекордом — он вошел в тройку лидеров национального вещания, показав самый высокий результат за месяц и лучшее начало сезона за всю историю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суть нового флешмоба под названием #TetrisChallenge заключается в том, чтобы показать «изнанку» своей профессии. Изначально запустили челлендж зарубежные сотрудники экстренных служб, которые показали, что скрывается в их транспортном средстве и как много различных «приспособлений» для спасения жизни людей, о которых даже не подозревают обыватели, они возят с собой.

Согласно правилам, нужно разложить инвентарь возле служебного транспорта, лечь рядом и сфотографироваться. При съемке сверху люди и предметы напоминают детали тетриса.

Сейчас к #TetrisChallenge уже присоединились пожарные, «скорая помощь», полицейские, сотрудники электролаборатории. Не обошел стороной флешмоб и Россию. Так в челлендже приняли участие сотрудники одного из московских ЗАГСов.

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