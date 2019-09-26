Пятый канал встретил сезон в тройке лидеров национального вещания

Пятый канал встретил новый сезон 2019/2020 года в тройке лидеров национального вещания, показав самый высокий результат за месяц и лучшее начало сезона за всю историю.

Наиболее результативной стала для канала неделя с 9 по 15 сентября. Во всех ключевых аудиториях зафиксированы рекорды 2019 года.

В целевой аудитории канала текущая доля в сентябре достигла 6,9%. В других важных аудиториях «Все 18+» и «Все 4+» также завоеваны рекордные значения — 7,4% и 7,0%. В аудитории «Все 4+» средняя доля составила 7,3%, а в аудиториях «Все 18+» и «Все 25-59» — 7,7% и 7,3% соответственно. Показатели в сегменте «Все 25-54» достигли исторического максимума в 6,8%.

Флагман новостного вещания канала программа «Известия» продемонстрировала в сентябре 2019 года заметный рост. В частности, выпуск в 18.30 увеличил рост показателей в аудитории «Все 25-59» на 17% и составил долю 6,4%. А итоговый выпуск в полночь предпочитают 8,7% жителей России.

Наиболее высокий показатель у обзорной программы «Известия. Главное», которая выходит еженедельно в ночь на воскресенье. Выпуск 14 сентября собрал долю в 9,9%.

Собственные проекты Пятого канала «Светская хроника» и «Моя правда» уверенно вышли на лидирующие позиции в пятничный прайм-тайм и утро воскресенья. В частности, премьерный выпуск в новом сезоне главного тележурнала страны в пятницу, 20 сентября, привлек к экранам 11,4% телезрительниц в возрасте от 25 до 59.

И, конечно, зрителей Пятого канала в новом телевизионном сезоне ждут яркие детективные премьеры. Готовится к старту в октябре 2019 года новый многосерийный детектив «Условный мент». В самом разгаре съемки третьего сезона сериала «Свои». Продолжается работа над проектом «Крепкие орешки» и полюбившейся уже многим телезрителям «Великолепной Пятерки». Одной из самых ожидаемых премьер станет кинолента «Барс» — адаптация известного зарубежного сериала «Касл».

Что касается итогов лета, то в летние месяцы увеличились показатели в ключевой аудитории канала — «Все 25-59». В августе Пятый канал установил новый исторических рекорд по среднему времени просмотра — 95 минут в сутки, продолжив занимать первое место среди всех национальных каналов.

По вкусу пришлись телезрителям и летние выходные на Пятом. Пятый канал занимает второе место в аудитории «Женщины 25-59» с долей 7,8%. В утреннем эфире (в тайм-слоте 07:00–10:00) документальные проекты принесли Пятому второе место среди всех федеральных каналов и долю в 7,8% в аудитории «Все 18+» и долю 7,3% в аудитории «Женщины 25-59».

Еще один рекорд установил праздник выпускников «Алые паруса». Прямая трансляция грандиозного шоу в эфире Пятого обеспечила каналу первое место по телесмотрению среди всех федеральных каналов и долю в 11,9% в аудитории «Все 25-59» по всей стране.