Рок-группа Metalliса отменяет гастроли из-за запоя фронтмена

Культовая рок-группа Metallica отменяет гастроли из-за запоя фронтмена Джеймса Хэтфилда. Сообщение о переносе тура по Австралии и Новой Зеландии размещено на официальной странице коллектива в Facebook.

«С искренним сожалением сообщаем нашим поклонникам и друзьям, что мы откладываем наш предстоящий тур по Австралии и Новой Зеландии. Как большинство из вас, вероятно, знают, наш брат Джеймс боролся с зависимостью на протяжении многих лет. Теперь ему, к сожалению, пришлось снова начать лечение и реабилитацию», — говорится в сообщение.

Facebook / Metallica

Отмечается, что Джеймс Хэтфилд крепко запил впервые с декабря 2001 года. Участники Metallica заверили фанатов, что обязательно выступят там, где были запланированы концерты, как только позволит состояние здоровья вокалиста. Деньги за билеты музыканты вернут поклонникам в полном объеме.

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