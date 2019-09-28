  1. Пятый канал
  4. Рок-группа Metalliса отменяет гастроли из-за запоя фронтмена

Рок-группа Metalliса отменяет гастроли из-за запоя фронтмена

, 5:20 156

Джеймс Хэтфилд на протяжении многих лет боролся с алкогольной зависимостью и теперь вынужден вновь лечь в клинику на реабилитацию.

Фото: Facebook / Metallica

Культовая рок-группа Metallica отменяет гастроли из-за запоя фронтмена Джеймса Хэтфилда. Сообщение о переносе тура по Австралии и Новой Зеландии размещено на официальной странице коллектива в Facebook.

«С искренним сожалением сообщаем нашим поклонникам и друзьям, что мы откладываем наш предстоящий тур по Австралии и Новой Зеландии. Как большинство из вас, вероятно, знают, наш брат Джеймс боролся с зависимостью на протяжении многих лет. Теперь ему, к сожалению, пришлось снова начать лечение и реабилитацию», — говорится в сообщение.

Facebook / Metallica

Отмечается, что Джеймс Хэтфилд крепко запил впервые с декабря 2001 года. Участники Metallica заверили фанатов, что обязательно выступят там, где были запланированы концерты, как только позволит состояние здоровья вокалиста. Деньги за билеты музыканты вернут поклонникам в полном объеме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Деми Мур пристрастилась к алкоголю после потери ребенка от Эштона Кутчера.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Гороскоп на 27 сентября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Последние новости

6:27
«Родина моей мамочки»: Ольга Бузова поведала о Владивостоке
6:12
Апраксин двор загорелся в центре Санкт-Петербурга
6:08
Автомобиль протаранил ограждение и вылетел в Москва-реку
5:20
Рок-группа Metalliса отменяет гастроли из-за запоя фронтмена
5:01
Семья больной раком звезды КВН распродает имущество ради ее спасения
4:40
Два парома столкнулись на реке Лена в Якутии

Сейчас читают

«Девушка-пожар»: самые сексуальные фото Ани Лорак
Семья больной раком звезды КВН распродает имущество ради ее спасения
Энрике Иглесиас поделился трогательным видео с двухлетней дочкой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев