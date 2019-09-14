Деми Мур пристрастилась к алкоголю после потери ребенка от Эштона Кутчера

Деми Мур решила поделиться подробностями личной жизни. В частности, голливудская актриса рассказала о разрыве с экс-супругом Эштоном Кутчером. На расставание, в некоторой степени, повлиял случившийся у артистки выкидыш.

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Деми Мур и Эштон Кутчер прожили в браке восемь лет. Завистники с самого начала романтических отношений предрекали расставание звездной пары из-за большой разницы в возрасте. Актрисе было 42 года, когда она забеременела, а ее молодому возлюбленному 27 лет. Семья уже знала — у них родится девочка, и даже придумала, как ее назвать — Чаплин Рэй. Однако на шестом месяце беременности произошел выкидыш, который надломил голливудскую звезду и спровоцировал ее зависимость от алкоголя.

«Мое пристрастие к алкоголю вышло из-под контроля, я скатывалась по наклонной », —рассказала 56-летняя актриса.

Алкоголизм Деми Мур привел к тому, что, несмотря на все попытки сохранить брак, в 2011 году Эштон Кутчер ушел из семьи. В 2013 году пара оформила официальный развод. Расставание с любимым сыграло роль катализатора для актрисы, и она успешно прошла длительный курс реабилитации от алкогольной зависимости. Сейчас артистка почти не употребляет спиртные напитки, пишет Starhit.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Деми Мур опозорила мать пьяной выходкой с трусами.