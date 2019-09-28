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  4. Автомобиль протаранил ограждение и вылетел в Москва-реку

Автомобиль протаранил ограждение и вылетел в Москва-реку

, 6:08 Видео 27

Авария произошла на Коломенской набережной в Южном административном округе столицы.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Экстренные службы прибыли поздно ночью в субботу, 28 сентября, на Коломенскую набережную в Москве после сообщения о том, что автомобиль протаранил ограждение и упал в Москва-реку. 

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. 

Спасатели не смогли найти ни автомобиль, ни водителя. Поисковые работы продолжатся в 11 утра.

Также нет информации о том, сколько человек могло находиться в упавшей в реку машине. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о столкновении двух грузовых паромов на реке Лена в Якутии.

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