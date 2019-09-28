Автомобиль протаранил ограждение и вылетел в Москва-реку

Экстренные службы прибыли поздно ночью в субботу, 28 сентября, на Коломенскую набережную в Москве после сообщения о том, что автомобиль протаранил ограждение и упал в Москва-реку.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Спасатели не смогли найти ни автомобиль, ни водителя. Поисковые работы продолжатся в 11 утра.

Также нет информации о том, сколько человек могло находиться в упавшей в реку машине. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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