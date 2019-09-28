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Два отмененных гола! Игра между «Локомотивом» и «Зенитом» закончилась со счетом 1:0

, 21:02 Видео 185

Игра в рамках 11-го тура чемпионата России состоялась 28 сентября в Москве на стадионе «Локомотив».

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Песня, Instagram, Twitter @se_football

Центральный матч 11-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился в Москве со счетом 1:0. Встречу футбольных клубов назвали одной из ключевых в битве за титул. В последние два года именно «Зенит» и «Локомотив» становились победителями чемпионата России.

На 47-й минуте гол забил польский футболист, опорный полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк. Тем временем, игра могла закончиться со счетом 2:1. Так как в конце первой тайма, на 41-й минуте, после подачи с фланга мяч в ворота «Зенита» отправил португальский полузащитник «Локомотива» Жоао Мариу. Но петербургский клуб потребовал пересмотреть повтор эпизода, возложив надежду на вердикт VAR. В результате был вынесен вердикт — гола нет, поскольку было нарушение правил перед самым ударом по воротам Лунева.

«Зенит» едва не сравнял счет. На 92-й гол в ворота «Локомотива» забил игрок «Зенита» Роберт Мак, однако судья также не засчитал гол после просмотра VAR. Таким образом по итогу игры «Зенит» и «Локомотив» сравнялись по очкам в турнирной таблице Чемпионата России.

Обе команды после центрального матча 11-го тура российской Премьер-лиги продолжат свой путь по Европе. 1 октября 2019 года «Локомотив» встретится в Москве с мадридским «Атлетико», а «Зенит» в Петербурге сыграет с португальской «Бенфикой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ждать от главной футбольной баталии осени-2019 «Локомотива» и «Зенита». В сезоне 2017/18 выше всех в итоговой таблице был «Локомотив», годом позже заветное «золото» покорилось «Зениту».

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