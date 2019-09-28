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Посетители ТЦ отбивались винными бутылками от мужчины с ножом

, 23:52 Видео 71

Неизвестный атаковал посетителей винного магазина, расположенного в ТЦ города Хант-Вэлли в штате Мэриленд.

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Фото, видео: Twitter @Tim_Prudente, @lightforall

Пять человек получили ранения в результате нападения неизвестного мужчины на посетителей ТЦ округе Балтимор в штате Мэриленд в субботу, 28 сентября.

Как сообщает местная полиция, нападающий был ликвидирован прибывшими на место ЧП правоохранителями. Личность и мотивы преступника устанавливаются.

Раненые были госпитализированы в местный госпиталь. Сообщается, что угрозы для жизни нет.

Очевидцы сообщают, что нападение произошло в винном магазине. Накануне сотрудники торговой точки выгнали нападавшего. На следующий день он вернулся с ножом. Сотрудники и клиенты магазина, по слова свидетелей защищались от него винными бутылками.

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