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  4. В Йемене пропал паром: ведутся поиски 55 человек

В Йемене пропал паром: ведутся поиски 55 человек

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Судно, регулярно курсирующее между осточной йеменской провинцией Эль-Махра и островом Сокотра пропал с радаров.

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Egmont Strigl

Администрация острова Сокотра в Йемене заявила о начале поисково-спасательной операции в Индийском океане после того, как в субботу, 28 сентября, поступила информация о пропаже с радаров парома с 55 людьми на борту. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Известно, что 25 сентября судно вышло из порта восточной йеменской провинции Эль Махра в направлении острова. Данный рейс является регулярным. 

О начале поисково-спасательной операции администрация острова поставила в известность коалицию во главе с Саудовской Аравией. 

Противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами началось еще в августе 2014 года. Коалиция в марте 2015 года в данном конфликте заняла сторону войск президента республики Абд Раббо Мансура Хади.

 

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