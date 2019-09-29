В Йемене пропал паром: ведутся поиски 55 человек

Администрация острова Сокотра в Йемене заявила о начале поисково-спасательной операции в Индийском океане после того, как в субботу, 28 сентября, поступила информация о пропаже с радаров парома с 55 людьми на борту. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Известно, что 25 сентября судно вышло из порта восточной йеменской провинции Эль Махра в направлении острова. Данный рейс является регулярным.

О начале поисково-спасательной операции администрация острова поставила в известность коалицию во главе с Саудовской Аравией.

Противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами началось еще в августе 2014 года. Коалиция в марте 2015 года в данном конфликте заняла сторону войск президента республики Абд Раббо Мансура Хади.