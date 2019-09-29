  1. Пятый канал
  4. В Атлантическом океане затонуло судно с украинскими моряками на борту

В Атлантическом океане затонуло судно с украинскими моряками на борту

, 4:41 45

Ведутся поисково-спасательные работы. Удалось спасти троих из 14 человек, что были на судне Bourbon Rhode.

Фото: Twitter @focusua

Троих человек удалось спасти с места кораблекрушения судна Bourbon Rhode в Атлантическом океане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское агентство УНН.

Известно, что среди них есть граждане Украины. Причиной трагедии стал шторм, разразившийся в этом регионе.

MARINE NATIONALE

На место ЧП вылетел самолет ВМС Франции, который смог обнаружить в спасательной шлюпке троих выживших. Поиски остальных членов экипажа продолжается.

Корабль пропал еще в четверг, 26 сентября, в 1200 морских миль от заморского департамента Франции Мартиники. Bourbon Rhode направлялся в Джорджтаун (северо-восточная часть Гайаны — Прим.ред.) с Канарских островов.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Гороскоп на 29 сентября: Овны, перестаньте себя грызть!

Последние новости

5:12
Сын Шварценеггера красуется в советской милицейской шинели из «Красной жары»
4:53
Неизвестные открыли стрельбу у ресторана на Крестовском острове в Петербурге
4:41
В Атлантическом океане затонуло судно с украинскими моряками на борту
4:19
Джастин Бибер разъярил поклонников фото со своей женой
3:35
Гороскоп на 29 сентября: Овны, перестаньте себя грызть!
3:31
Чем опасен эконом-режим стиральной машины для здоровья человека

Сейчас читают

Актриса Бочкарева после видео с кокаином заявила, что продолжение следует
Гороскоп на 29 сентября: Овны, перестаньте себя грызть!
Друг Владимира Турчинского рассказал о причинах смерти шоумена

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев