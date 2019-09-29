В Атлантическом океане затонуло судно с украинскими моряками на борту

Троих человек удалось спасти с места кораблекрушения судна Bourbon Rhode в Атлантическом океане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское агентство УНН.

Известно, что среди них есть граждане Украины. Причиной трагедии стал шторм, разразившийся в этом регионе.

MARINE NATIONALE

На место ЧП вылетел самолет ВМС Франции, который смог обнаружить в спасательной шлюпке троих выживших. Поиски остальных членов экипажа продолжается.

Корабль пропал еще в четверг, 26 сентября, в 1200 морских миль от заморского департамента Франции Мартиники. Bourbon Rhode направлялся в Джорджтаун (северо-восточная часть Гайаны — Прим.ред.) с Канарских островов.