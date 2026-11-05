Устроили публичную порку: Тимати захейтили за опасный трюк с годовалой дочерью

Тимати раскритиковали за акробатический трюк с годовалой дочерью

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов)снова оказался в центре внимания из-за видео с детьми. На этот раз артист показал, как проводит время с годовалой дочерью Эммой на Мальдивах. Кадрами с семейного отдыха поделилась мать рэпера Симона Юнусова в социальной сети.

Однако вместо умиления видео вызвало у пользователей вопросы. Подписчики сочли опасным акробатический трюк, который артист проделывал с малышкой.

На видео Тимати держит Эмму на ладони, позволяя ей несколько секунд балансировать, после чего подхватывает ребенка и повторяет трюк. Девочка при этом смеется.

Пользователи разделились на тех, кого забавляет необычная игра отца с дочерью, и тех, кто посчитал такой способ развлечения неоправданно рискованным.

В комментариях Тимати стали называть неосторожным отцом, а сам ролик — очередным примером того, как артист превращает семейный отдых в экстремальную игру.

Подобные трюки артист уже показывал со старшими детьми. Однако теперь пользователи особенно активно принялись обсуждать безопасность развлечения с маленьким ребенком.

«Голову хоть бы придержал при поднятии», — написал один комментатор.

«Как аттракцион. Никакой отцовской любви нежности там нет», — не остался в стороне другой подписчик.

Заодно фанаты рэпера обратили внимание на солнцезащитные очки Тимати, которые он не снял даже в помещении.

К моменту публикации материала видео было удалено. Сам Тимати пока на критику пользователей не отреагировал.

С Алисой похожая история уже была

Нынешняя критика Тимати — не первый случай, когда пользователи обвиняют рэпера в слишком рискованных играх с детьми.

Еще в 2018 году Симона показала видео, где Тимати с четырехлетней дочерью катались на вейкборде. Девочка находилась рядом с отцом на воде, а рэпер выполнял с ней различные трюки.

Ролик вызвал неоднозначную реакцию. Одни подписчики восхищались смелостью Алисы, другие возмущались тем, что на ребенке не было спасательного жилета и называли происходящее неоправданным риском.

Год спустя Тимати снова продемонстрировал экстремальное развлечение с дочерью. На Мальдивах он поставил пятилетнюю Алису себе на плечи во время катания на доске, поднял девочку в воздух, а затем она оказалась в воде. Некоторые пользователи переживали, что подобные трюки могут закончиться травмой.

Симона Юнусова постоянно оказывается рядом с детьми Тимати

Появление матери рэпера в очередной семейной истории неудивительно. Симона давно активно участвует в жизни сына и его детей. Она регулярно проводит время с внуками и открыто рассказывает о семейных отношениях.

Симона сама признавалась, что с Тимати у нее бывают споры. Ранее она объясняла, что воспитывала сыновей одна и поэтому привыкла самостоятельно принимать решения.

Юнусова также отвечала на обвинения во властности и чрезмерном участии в жизни взрослых детей, заявляя, что именно обстоятельства воспитания сделали ее человеком, привыкшим брать ответственность на себя.

При этом близость Симоны к детям Тимати давно становится предметом обсуждений. Она много времени проводит со старшей внучкой Алисой. После рождения Эммы рассказывала, что видит малышку практически каждый день, поскольку живет рядом с сыном.

Симона была на родах Валентины Ивановой вместо Тимати

Особенно активно тема роли матери рэпера в его семье обсуждалась после рождения Эммы. В августе 2025 года Валентина Иванова стала матерью третьего ребенка Тимати, однако на родах рядом с ней находилась не сам рэпер, а его мать.

Позднее Симона подробно объяснила, как это произошло. По ее словам, Тимати утром уехал на гастроли. Спустя несколько часов Валентина позвонила и сообщила, что у нее начались роды.

Мать Ивановой находилась далеко, поэтому Юнусова отправилась к ней. Она также рассказала, что именно ей пришлось перерезать пуповину после рождения внучки.

Симона утверждала, что Валентина сама хотела, чтобы она была рядом, и называла избранницу сына практически дочерью. По словам Юнусовой, оставлять молодую мать одну в такой момент она не могла.

Конфликт Симоны Юнусовой и Анастасии Решетовой

Особое место в этой истории занимают отношения Симоны с бывшей избранницей Тимати Анастасией Решетовой. После расставания модели и рэпера в 2020 году между Решетовой и Юнусовой неоднократно возникали публичные разногласия.

В июне 2026 года Решетова вновь затронула эту тему. Модель заявила, что в будущем хотела бы быть для своих детей не «надзирательницей», а подругой.

СМИ связали это высказывание с ее отношениями с матерью Тимати.

Сама Юнусова недавно также прокомментировала отношения с бывшими избранницами сына. Она заявила, что общается с теми, кто этого хочет, и не собирается навязывать свое общество.

Почему любое появление Тимати с детьми вызывает столько обсуждений

Тимати воспитывает троих детей: дочь Алису от Алены Шишковой, сына Ратмира от Анастасии Решетовой и младшую дочь Эмму от Валентины Ивановой. При этом его мать остается заметной фигурой в жизни семьи.

Сама Симона не скрывает, что много времени проводит с внуками и участвует в их воспитании.

На этом фоне новое видео с Мальдив быстро вышло за рамки обычного семейного ролика. Пользователи обсуждают не только то, насколько безопасен трюк Тимати с маленькой дочерью, но и привычную для семьи ситуацию: почему рядом с рэпером и его детьми так часто оказывается его мать и какую роль Симона Юнусова играет в жизни большой семьи.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ