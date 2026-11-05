Проверяем здоровье по-новому: как изменится диспансеризация в 2027 году

В 2027 году в диспансеризацию включат обследования сердца и костей

Перечень исследований в рамках диспансеризации и медицинского осмотра взрослых в России могут расширить с 1 марта 2027 года. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«Минздрав России планирует обновить порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых, обновленный регламент может вступить в силу с 1 марта 2027 года. В программу хотят включить дополнительные исследования, направленные на раннее выявление рисков развития сердечно‑сосудистых заболеваний и атеросклероза», — сказал Огуль.

В перечень ключевых изменений также вошли однократный анализ крови на уровень липопротеида. Помимо этого, при оценке сердечно‑сосудистого риска будет учитываться результат проверки на коронарный кальций, если пациент уже прошел КТ сердца или грудной клетки.

Ранее Минздрав также изменил требования к оформлению карты учета диспансеризации. В сентябре в ведомстве сообщили, что одним из нововведений может стать обязательная проверка у медицинского психолога. Если пройти ее сразу в первый день не получится, посетить врача нужно будет в течение трех рабочих дней для горожан и десяти дней — для жителей сел и деревень.

Что такое диспансеризация и зачем она нужна

Диспансеризация — это бесплатное обследование, которое включает осмотр врача, анализы и другие медицинские процедуры. Пройти его можно в поликлинике, фельдшерском пункте, а также в мобильных медицинских пунктах, которые иногда работают в парках.

Обследование доступно всем совершеннолетним гражданам с полисом ОМС, даже если у них нет жалоб на самочувствие. Его главная задача — обнаружить возможные проблемы со здоровьем на ранней стадии.

Во время диспансеризации можно проверить состояние сердца и сосудов, выявить сахарный диабет, хронические заболевания легких и онкологические заболевания. В зависимости от возраста и показаний врач может направить на анализы крови, ЭКГ, маммографию, колоноскопию и другие обследования.

При этом пациенту назначают не любые исследования по его желанию, а только те, которые предусмотрены программой и подходят ему по возрасту и состоянию здоровья.

Как часто можно проходить диспансеризацию

Людям от 18 до 39 лет полное обследование положено один раз в три года. В остальные годы можно пройти профилактический медицинский осмотр. После 40 лет диспансеризацию проводят ежегодно.

В 2026 году пройти ее могут граждане, родившиеся в 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990 и 1987 годах. Также ежегодное обследование доступно всем, кто родился в 1986 году и раньше.

Те, кто не попал в список по году рождения, могут пройти профилактический осмотр. Он включает базовые обследования и консультацию терапевта.

Как проходит диспансеризация

Обследование состоит из двух этапов. На первом этапе терапевт осматривает пациента, измеряет рост, вес и давление. Также предусмотрены анализы крови на глюкозу и холестерин, анализ мочи, ЭКГ и флюорография.

ЭКГ проводят при первом посещении, а затем ежегодно начиная с 35 лет. Флюорографию делают один раз в два года.

В зависимости от возраста и пола могут назначить дополнительные обследования:

с 40 лет — анализ кала на скрытую кровь один раз в два года;

в 45 лет — гастроскопию;

женщинам — осмотр гинеколога, цитологическое исследование мазка один раз в три года в возрасте от 18 до 64 лет, маммографию с 40 лет один раз в два года;

мужчинам — анализ на простатический специфический антиген (ПСА) в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет.

После этого терапевт изучает результаты и оценивает состояние здоровья. Если обнаруживаются отклонения, пациента направляют на второй этап.

Он включает дополнительные обследования и консультации узких специалистов: невролога, хирурга, уролога, офтальмолога, дерматовенеролога и других врачей. При необходимости могут назначить колоноскопию, КТ легких, спирометрию и дуплексное сканирование сосудов.

Как записаться на диспансеризацию

Пройти обследование можно по предварительной записи в поликлинике.

Для этого нужно:

записаться через медицинский портал или по телефону;

подготовить паспорт и полис ОМС;

прийти в поликлинику и получить маршрутный лист;

пройти назначенные обследования и сдать анализы;

получить заключение терапевта по результатам проверки.

Первый этап обычно занимает около часа. Если потребуются дополнительные обследования, времени понадобится больше — все зависит от их количества.

Какие группы здоровья определяют после диспансеризации

По итогам обследования терапевт относит пациента к одной из трех групп здоровья.

Первая группа — хронических заболеваний и факторов риска нет. Дополнительное медицинское наблюдение не требуется.

Вторая группа — хронических заболеваний не выявлено, но есть факторы риска. Например, курение, лишний вес или повышенный холестерин. В таком случае врач может рекомендовать профилактические меры.

Третья группа — обнаружены хронические заболевания или подозрение на них. Таким пациентам требуется дополнительное обследование и наблюдение у терапевта и профильных специалистов.

Диспансеризация помогает обнаружить проблемы со здоровьем до появления первых симптомов. Поэтому даже при хорошем самочувствии стоит воспользоваться возможностью пройти бесплатное обследование по полису ОМС.

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