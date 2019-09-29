Андрей Разин рассказал об «огромной опасности», которая грозит Юрию Шатунову

Музыкальный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал об «огромной опасности», которая грозит творчеству исполнителя Юрия Шатунова. По словам создателя коллектива, артист губит свою карьеру, не выходя на связь с прессой и поклонниками. По мнению Разина, «затворничество» певца уже дало первые плоды — с платформы YouTube были удалены почти все записи музыканта.
Создатель коллектива добавил, что он постарается решить проблему с правообладателями, однако на данный момент они настроены решительно и могут не пойти на уступки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая».