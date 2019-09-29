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Андрей Разин рассказал об «огромной опасности», которая грозит Юрию Шатунову

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Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что музыкант наносит вред своей карьере, не выходя на связь. Результатом такого поведения стало изъятие с YouTube почти всех записей исполнителя.

Фото: www.globallookpress.com © Viktor Chernov

Музыкальный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал об «огромной опасности», которая грозит творчеству исполнителя Юрия Шатунова. По словам создателя коллектива, артист губит свою карьеру, не выходя на связь с прессой и поклонниками. По мнению Разина, «затворничество» певца уже дало первые плоды — с платформы YouTube были удалены почти все записи музыканта.

«Это более 800 миллионов просмотров. Эти потери могут быть необратимы, потому что восстановить их не будет невозможности. Поэтому творчеству Юры Шатунова угрожает огромная опасность. И все это только из-за его молчания», — приводит слова продюсера «Ласкового мая» РИА Новости.

Создатель коллектива добавил, что он постарается решить проблему с правообладателями, однако на данный момент они настроены решительно и могут не пойти на уступки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая».

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