Сергей Лазарев признался в тайном рождении дочери

Известный российский певец, участник «Евровидения» Сергей Лазарев в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказал о тайном рождении дочери. По словам артиста, теперь у него двое детей. Помимо пятилетнего Никиты, теперь он воспитывает Анну, которой уже исполнился один год. Факт рождения второго ребенка Сергей Лазарев тщательно скрывал.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Лазарев рассказал о воспитании сына. Поп-исполнитель признался, что старается как можно больше времени уделять своему ребенку и учитывает его пожелания.