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Сергей Лазарев признался в тайном рождении дочери

, 18:55 217

Теперь у артиста двое детей. Дочка родилась год назад.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Известный российский певец, участник «Евровидения» Сергей Лазарев в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказал о тайном рождении дочери. По словам артиста, теперь у него двое детей. Помимо пятилетнего Никиты, теперь он воспитывает Анну, которой уже исполнился один год. Факт рождения второго ребенка Сергей Лазарев тщательно скрывал.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Лазарев рассказал о воспитании сына. Поп-исполнитель признался, что старается как можно больше времени уделять своему ребенку и учитывает его пожелания.

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