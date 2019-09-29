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«Первые две недели не выходил из дома»: Лазарев рассказал о воспитании сына

, 10:43 Фото 522

Поп-исполнитель признался, что старается как можно больше времени уделять своему ребенку и учитывает его пожелания.

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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Известный российский поп-исполнитель Сергей Лазарев показывает пример того, как нужно заботиться о своем ребенке. Музыкант проводит с сыном большую часть свободного времени, играет с ним, водит в различные секции. Несмотря на большое количество творческий проектов, певец не забывает о развитии наследника. Артист признается: он хочет подарить Никите счастливое детство и старается сделать все, чтобы пятилетний малыш ни в чем не нуждался.

«Когда появился сын, я первые две недели вообще не выходил из дома», — цитирует Лазарева Starthit.

Впрочем, несмотря на большую любовь к сыну, Лазарев не хочет его баловать. Он не водит мальчика на телевизионные передачи, зато находит для Никиты преподавателей по иностранным языкам. Никита учится вежливости, а музыкант, в свою очередь, подает малышу пример того, как нужно вести в себя в обществе. Поклонники артиста убеждены: его ребенка ждет большое будущее, во всяком случае Лазарев постарается все для этого сделать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети до сих пор не утихают споры о том, кто является родительницей Никиты. Некоторые убеждены, что Лазарев воспользовался услугами суррогатной матери.

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