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  4. Лера Кудрявцева шокирована откровением Лазарева о рождении дочери

Лера Кудрявцева шокирована откровением Лазарева о рождении дочери

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Певец скрывал пополнение в семействе даже от бывшей возлюбленной.

Фото: Instagram @leratv

Российский певец Сергей Лазарев в передаче на федеральном канале шокировал ведущую Леру Кудрявцеву. Артист признался ей, что воспитывает двоих детей: пятилетнего сына Никиту и годовалую дочь Анну. Известие о том, что у певца есть еще один ребенок, стало для телеведущей полной неожиданностью, сообщает Teleprogramma.pro.

«Я просто в шоке», — заявила Кудрявцева в студии.

По словам Сергея Лазарева, девочка очень похожа на старшего брата.

«Аня копия Никиты. У них стопроцентное родство. Одна биологическая, но разные суррогатные матери… Теперь у меня два солнца… Я окрылен. Сделал все тайно… Хотел, чтобы все прошло спокойной, без лишних кривотолков. Хотелось наслаждаться семьей», —отметил Лазарев.

Мама певца появлению внучки очень рада. Для Валентины Викторовны малыши стали отдушиной, в 2015 году у Сергея погиб в аварии старший брат Павел.

По словам Лазарева, о рождении дочери он рассказал только Владу Топалову.

«Он так со мной делился новостями о Майкле, что я не смог умолчать… когда пришел к нему на крестины его сына. Больше никому не говорил. А теперь скрывать не хочу», — добавил певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лазарев предложил 48-летней Кудрявцевой начать все заново.

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Лера Кудрявцева шокирована откровением Лазарева о рождении дочери

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