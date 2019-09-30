Лера Кудрявцева шокирована откровением Лазарева о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев в передаче на федеральном канале шокировал ведущую Леру Кудрявцеву. Артист признался ей, что воспитывает двоих детей: пятилетнего сына Никиту и годовалую дочь Анну. Известие о том, что у певца есть еще один ребенок, стало для телеведущей полной неожиданностью, сообщает Teleprogramma.pro.
По словам Сергея Лазарева, девочка очень похожа на старшего брата.
Мама певца появлению внучки очень рада. Для Валентины Викторовны малыши стали отдушиной, в 2015 году у Сергея погиб в аварии старший брат Павел.
По словам Лазарева, о рождении дочери он рассказал только Владу Топалову.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лазарев предложил 48-летней Кудрявцевой начать все заново.