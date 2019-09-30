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Банки начали тестировать новый способ платежей

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Согласно новой технологии, покупатель сможет расплачиваться за товар, приложив банковскую карту к телефону.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sven Hoppe, Jaap Arriens, Rolf Vennenbernd, 57stock

Банки в тестовом режиме тестируют новый способ оплаты за покупки. Технология представляет собой возможность расплачиваться за приобретенные товары с помощью банковской карты, которую нужно приложить к телефону или планшету, пишут «Известия».

Для использования услуги, необходимо скачать приложение, которое можно найти на сайте банка, на мобильное устройство. Перед установкой на смартфон или планшет нужно будет отправить в кредитное учреждение заявку, после чего заключить договор эквайринга.

Сама процедура оплаты проходит следующим образом: продавец открывает приложение и вводит сумму, а покупатель прикладывает к мобильному устройству банковскую карту или NFC-устройство. Обязательным условием является поддержка устройством Apple Pay, Samsung и Google Pay.

По мнению экспертов, на эту новинку ожидается большой спрос среди предпринимателей малого и среднего бизнеса, так как ощутимо снизит их издержки.

С новинкой уже экспериментируют «ВТБ» и «Промсвязьбанк». ФК «Открытие» и «Райффайзенбанк» пока внедряют данный продукт. «Сбербанк» совместно с Mastercard использует эту услугу с декабря 2018 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Центробанк сообщил о росте мошеннических звонков с подменой номеров банков.

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