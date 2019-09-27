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Центробанк сообщил о росте мошеннических звонков с подменой номеров банков

, 9:10 Видео 89

Финансовый регулятор намерен всерьез заняться решением проблемы.

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Фото, видео: Известия / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Банк России сообщил о резком увеличении мошеннических звонков клиентам, в том числе с подменой номера кредитной организации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, только за июль – август 2019 года ЦБ направил сведения операторам связи о более чем 2,5 тысячи номеров, с которых банковским клиентам поступали звонки злоумышленников. В большинстве случаев было отказано в принятии ответных мер из-за отсутствия правовых оснований.

Однако некоторые операторы оперативно отреагировали на предоставленную информацию: в 218 случаев были заблокированы номера, в 59 — установлено ограничение на финансовые сервисы, а в 198 —обнаружена подмена банковских номеров.

Согласно сведениям операторов, финансовый регулятор знает «лишь о капле в море». На самом деле ситуация с мошенническими звонками еще более серьезная. Для того чтобы устранить проблему, Центробанк планирует начать борьбу со злоумышленниками сразу по нескольким направлениям. Одно из них будет заключаться в создании актуальной базы номеров операторов связи.

Ранее 5-tv.ru  сообщал, что в России выросло число мошенников с дубликатами сим-карт, привязанных к счету.

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