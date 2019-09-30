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Партия Курца победила на парламентских выборах в Австрии

, 7:10 Эфирная новость 19

Консервативная Австрийская народная партия уверенно победила на досрочных выборах в Национальный совет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц возвращается в большую политику.

Его Австрийская народная партия набрала больше всего голосов на внеочередных парламентских выборах. И это, несмотря на скандал с «племянницей российского олигарха», с которой якобы общался вице-премьер правительства Курца.

Политик был снят скрытой камерой во время неофициальной беседы с некой дамой, которая представлялась русской и обещала деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Как выяснилось, девушка оказалась студенткой из Черногории, и никакого отношения к Москве она не имеет. Однако и вице-премьер, и сам Курц лишились своих постов. После чего были объявлены новые выборы.

Теперь, после победы своей партии, Курц снова займет кресло главы кабмина.

В российском посольстве в Вене уже поздравили лидера Народной партии и заявили, что готовы плодотворно сотрудничать с новым правительством страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Австрии отправил в отставку Себастьяна Курца.

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