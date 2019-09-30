В Москве неизвестные украли 11 миллионов из банкомата. Как стало известно 5-tv.ru, в понедельник, 30 сентября, злоумышленники взорвали баллон с газом возле уличного банкомата на улице Бутырской 86б.

После того как денежное хранилище было вскрыто, преступникам удалось похитить 11 миллионов рублей. На месте работают сотрудники полиции. Личности злоумышленников пока не установлены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦБ обнаружил новый способ хищения денег через банкоматы. Похитить денежные средства мошенники могут при проведении отмены транзакции со счета одного физического лица другому через банкомат.