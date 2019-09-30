  1. Пятый канал
  4. Из взорванного банкомата в Москве украли 11 миллионов рублей — фото

Из взорванного банкомата в Москве украли 11 миллионов рублей — фото

, 9:43 Фото 170

Инцидент зафиксирован в 5 утра на улице Бутырской.

Фото: 5-tv.ru

В Москве неизвестные украли 11 миллионов из банкомата. Как стало известно 5-tv.ru, в понедельник, 30 сентября, злоумышленники взорвали баллон с газом возле уличного банкомата на улице Бутырской 86б.

После того как денежное хранилище было вскрыто, преступникам удалось похитить 11 миллионов рублей. На месте работают сотрудники полиции. Личности злоумышленников пока не установлены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦБ обнаружил новый способ хищения денег через банкоматы. Похитить денежные средства мошенники могут при проведении отмены транзакции со счета одного физического лица другому через банкомат.

Из взорванного банкомата в Москве украли 11 миллионов рублей — фото

1/5

5-tv.ru

2/5

5-tv.ru

3/5

5-tv.ru

4/5

5-tv.ru

5/5

5-tv.ru

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Гороскоп на 30 сентября: Рыбы, поймайте дзен!

Последние новости

10:15
Как Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов после родов — фото
10:00
Фото: ТОП-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
9:43
Из взорванного банкомата в Москве украли 11 миллионов рублей — фото
9:39
«Даже не мечтайте»: Роза Сябитова о романах с женатыми мужчинами
9:27
США и Канаду накрыл мощнейший снегопад — видео
9:15
Полосатый праздник: во Владивостоке красочным маршем отметили «День тигра»

Сейчас читают

«Моя любовь!» Сергей Лазарев показал фото дочери, которую скрывал целый год
Лера Кудрявцева шокирована откровением Лазарева о рождении дочери
Кудрявые волосы Светланы Лободы впечатлили поклонников — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев