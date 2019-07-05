ЦБ обнаружил новый способ хищения денег через банкоматы

Центральный банк России сообщает о том, что был обнаружен новый способ мошенничества при проведении отмены транзакции со счета одного физического лица другому через банкомат. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России рассказал о данном виде хищения денег на Международном финансовом конгрессе.

«Был зафиксирован новый способ атаки, основанный на несовершенстве сценариев обработки переводов с карты на карту с использованием банкоматов», — заявили в ЦБ.

По словам экспертов, некоторые банкоматы недостаточно корректно работают при осуществлении переводов от одного физического лица другому. При отмене операции мошенник может снять денежные средства с банковской карты другого банка, сохранив при этом деньги на своем лицевом счете. Об этом сообщает ТАСС.

Чтобы минимизировать риски такой махинации, придется проверить множество банкоматов на предмет их корректной работы при отмене транзакций.

ФинЦЕРТ занимается сбором данных о компьютерных атаках, а также о тех, кто их совершает и о жертвах мошенничества. Данное структурное подразделение ЦБ создано с целью предотвращения угрозы хищения денежных средств у участников обмена. Центр мониторинга сообщает об основных типах компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере, о несанкционированных переводах и других незаконных схемах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники предлагают вернуть вкладчикам «МММ» потерянные средства за небольшое вознаграждение.