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  4. МВД поддержало ужесточение наказания за превышение скорости

МВД поддержало ужесточение наказания за превышение скорости

, 11:55 Видео 55

Речь идет о снижении порога ненаказуемого превышения скорости до десяти километров в час.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Michael Dietrich

МВД РФ поддержало идею ужесточения наказания за превышение скорости. Речь идет о снижении ненаказуемого порога с 20 до 10 километров в час. Об этом в эфире «Авторадио» заявил заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин.

«МВД поддерживает эту идею — снижение ненаказуемого скоростного порога, как минимум до ранее установленных величин, которые были ранее 10 километров в час», сказал генерал-майор полиции.

По словам Кузина, данная норма может быть прописана в новом кодексе об административных правонарушениях (КоАП), который сейчас находится в разработке. При этом замглавы ГИБДД отметил, что сейчас достаточно трудно судить о том, будет ли норма реализована в будущем.

Идея ужесточения наказания за превышение скорости обсуждается уже несколько месяцев. Впервые ее озвучили в Минтрансе в конце прошлого года. Считается, что превышение скорости более чем на 20 километров в час является одним из массовых в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых распространенных нарушениях ПДД в России.

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