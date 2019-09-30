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Иллюзионист Сергей Воронцов получил серьезную травму перед премьерой — видео

, 15:44 Видео 43

Ученик знаменитого Эмиля Кио повредил руку во время репетиции одного из трюков.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Иллюзионист Сергей Воронцов получил серьезную травму перед премьерой шоу, которое должно было состояться 3 октября в Крокус Сити Холле. Как стало известно 5-tv.ru, 34-летний ученик знаменитого Эмиля Кио повредил руку во время репетиции нового опасного трюка «Смертельный стол» в своей мастерской.

По словам продюсера шоу «Трюки Гудини» Андрея Кудрявцева, Сергей Воронцов случайно задел огромную циркулярную пилу.

«Репетируя новый опасный номер, Сергей случайно задел рукой об острые ножи и сильно повредил руку. Повреждены мягкие ткани и сухожилие», — сказал продюсер.

Ассистенты иллюзиониста после произошедшего немедленно оказали пострадавшему первую помощь.

Сергей Воронцов на своей странице в Instagram выложил фото с окровавленной рукой и текстовое обращение, к котором пообещал вернуться на сцену как можно скорее.

«Вероятнее всего шоу 3 октября придется перенести на другой день. Сейчас делаю все, чтобы скорее привести руку в порядок и вернуться на сцену с новым шоу. Всех люблю и обнимаю», — написал Сергей Воронцов.

Instagram @sergey_vorontsov_illusionist

Продюсер артиста отметил, что точная дата, на которую будет перенесена премьера шоу, станет известна позднее.

Сергею Воронцову в жанре иллюзий нет равных в России. В 2011 году он стал первым артистом в истории международного песенного конкурса «Евровидение», где выступил в жанре иллюзионного искусства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иллюзионист Ури Геллер поклялся телепатически остановить Brexit.

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